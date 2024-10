Reggina: il Dg Praticò indica il termine ultimo per la decisione di Rajkovic

“Il ragazzo ha qualche problema in Serbia, gli sta scadendo il visto turistico. Non è sereno, vedremo nei prossimi giorni. Per noi è un calciatore importante, ma se non è sereno è un danno per noi e per lui. Entro questa settimana prenderà una decisione”.

Queste le dichiarazioni a fine gara del DG Giuseppe Praticò riguardo la questione Rajkovic. All’attaccante è stato dato il tempo necessario per prendere una decisione, ma nel momento in cui il dirigente amaranto ha parlato anche di serenità, possibile che insieme al visto il calciatore debba risolvere qualche questione personale. Rispetto a quanto detto, prima della sfida con il Paternò, si dovrebbe avere la risposta definitiva e da quella la società deciderà come muoversi.