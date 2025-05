Reggina: il Dg Praticò sul nuovo organico, le percentuali di ripescaggio, le date e le scadenze

Altro passaggio del DG della Reggina Guseppe Praticò su radio Febea, ha riguardato prima il dottore Iacopino e poi la programmazione della nuova stagione: “Il dottore Iacopino a qualsiasi ora del giorno e della notte per questioni riguardanti la Reggina io lo chiami, ha sempre risposto e suggerito quello che avrebbe fatto lui. Per me, per la dirigenza della Reggina i suoi consigli sono sempre preziosi. Anche nella mia esperienza personale è stato importante, nella formazione, oggi sono felice di aver seguito i suoi suggerimenti. Il dottore Franco Iacopino è sempre a disposizione della Reggina.

E’ stata una stagione logorante dal punto di vista mentale e quindi tutti per qualche giorno abbiamo staccato. Ci siamo rimessi in moto e adesso atteniamoci a quelli che sono i fatti concreti. Il 12 luglio dobbiamo procedere con l’iscrizione in serie D, ci sono circa 10-12 calciatori sotto contratto, con qualche altro stiamo dialogando per prolungare il rapporto. In questo momento dobbiamo pensare alla serie D ma fino al 30 giugno non possiamo finalizzare niente. Sicuramente c’è da attingere dalla Juniores ma anche dall’Under 17, visto che ci sono tanti giovani interessanti, diversi convocati tra Rappresentativa e Nazionale. Allo stesso tempo non possiamo nascondere il desiderio di poter essere ripescati, la proprietà ha già comunicato di essere pronta.

Sarà economicamente faticoso, ma fare tornare la Reggina tra i professionisti è un risultato prestigioso e ci consentirebbe di programmare meglio il settore giovanile, chiave di volta per il nostro futuro. Ogni società deve pensare di fare calcio in chiave moderna, ma con un occhio al passato e quindi avere il coraggio di investire sui giovani.

Rosseti ha iniziato la sua carriera da promessa del calcio. Con la Reggina è stato sfortunato tra infortuni e squalifiche soprattutto l’anno scorso. Quest’anno oltre gli infortuni, si è trovato di fronte una concorrenza molto forte che risponde al nome di Bruno Barranco, un attaccante completo: gol, grande impegno e totalmente a disposizione della squadra. In caso di C, insieme al blocco storico, l’organico va certamente rinforzato con un mix di calciatori esperti e giovani, ma dobbiamo aspettare. Dobbiamo ragionare con calma, senza correre, calciatori in giro ce ne sono tanti.

Percentuali di ripescaggio? Difficile, quasi impossibile, ma la mia forbice di società che rischiano va da quattro a sei. I tempi? Il 6 giugno sarà una data importante perchè scadono i termini per le iscrizioni, la Covisoc relazionerà alla FIGC il 13 giugno, poi ci saranno sicuramente i ricorsi (entro il 18) e il 19 giugno il Consiglio Federale decreterà chi è dentro e chi è fuori. Da quel momento si innescano tutti i meccanismi che ne conseguono e il 18 luglio chi è interessato a riammissioni e ripescaggi, se si creassero i presupposti, dovrà presentare la documentazione, comprese garanzie, soldi di iscrizione e fondo perduto”.