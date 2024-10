Reggina, presentazione nuove maglie per la stagione 2019-20

Non solo divertimento e spettacolo alla presentazione della squadra amaranto, domani 9 agosto, in Piazza Duomo a Reggio Calabria.

Oltre al sorteggio (riservato agli abbonati) della tessera dal valore di 200 euro spendibili in prodotti ufficiali o in alternativa in due abbonamenti, verranno -secondo quanto riporta MomentoItalia- presentate le maglie da gioco valide per la stagione 2019-20.