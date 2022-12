Reggina: quella frase del presidente Cardona che fa sognare i tifosi

Come spesso accade ogni fine gara, anche dopo la partita amichevole con l’Inter, il presidente Marcello Cardona è stato avvicinato dai colleghi di Antenna Febea per un commento sulla bellissima serata. Dopo aver manifestato tutta la propria gioia per quanto vissuto nel pomeriggio di ieri, un passaggio molto interessante lo ha riservato all’immediato futuro, quello che riguarderà la società nei prossimi mesi: “Adesso ci concentriamo sul campionato e quindi sull’Ascoli, si entra in una fase delicata e poi penseremo a fare delle cose importanti”.

I riferimenti rispetto alle cose importanti da fare potrebbero essere due. Il primo riguardo il calciomercato e da quello che riferiscono gli addetti ai lavori, la Reggina è già operativa con idee chiare su dove e come intervenire. L’altro riferimento è sulla riqualificazione dell’Oreste Granillo, argomento toccato anche dal patron Felice Saladini che in occasione del Natale Amaranto in tal senso si è decisamente sbilanciato. I tecnici stanno elaborando il progetto che poi verrà presentato al Comune di Reggio Calabria per quella che poi sarà la fase successiva con la manifestazione di interesse. Insomma tante cose di una certa importanza in cantiere ed i tifosi…continuano a sognare.