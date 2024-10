Reggina: anche il presidente Gallo richiama il coro della Curva Sud

Il tweet del presidente Luca Gallo non poteva mancare l’ultimo giorno del 2019, il suo anno. Quello che lo ha visto insediarsi con il closing siglato il 10 di gennaio e concludersi con la Reggina in testa alla classifica del campionato di serie C con dieci punti di vantaggio sulle seconde. Ed anche il massimo dirigente si sbilancia con il messaggio lanciato ai tifosi, richiamando quel coro che spesso cantano in Curva Sud:

“Tanti auguri di buon anno a tutta la grande Famiglia Amaranto. Che sia l’anno buono….e tanto già lo so che l’anno prossimo gioco…”

