Reggina, i problemi c’erano già. E’ molto chiaro Taibi nelle sue dichiarazioni

Il duro sfogo del Ds Taibi a fine partita lo abbiamo già raccontato. Vale la pena sottolineare alcuni passaggi che in qualche modo fanno capire che comunque la sensazione di problemi esistenti si erano percepiti già da qualche settimana:

“Abbiamo strameritato di perdere. Avevo parlato con la squadra in settimana, lo faccio solo quando percepisco che ci possono essere delle difficoltà. Ho detto che non possiamo continuare a prendere gol evitabilissimi. Nel secondo tempo ci siamo presentati molli come già era capitato in passato e noi non possiamo permettercelo”.

“Il nostro compito è quello di ricompattare il gruppo perchè ovviamente dopo due sconfitte non è moralmente al massimo. Non l’ho mai detto ma la sosta è una fortuna per noi. Non abbiamo più jolly, ce li siamo giocati tutti. Non pensavamo di avere questa classifica dopo sette giornate. Siamo belli e un pò sfortunati, prima o poi vinceremo. Assolutamente sbagliato, non funziona così”.