Reggina: il programma degli allenamenti. Cancelli del S. Agata aperti per due giorni

Da questo pomeriggio inizia la preparazione alla sfida contro la Gelbison

20 Gennaio 2026 - 09:49 | Comunicato

Visuale Campo 2 S Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 20 al 24 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 20/01: ore 14.30
mercoledì 21/01: ore 10
giovedì 22/01: ore 10
venerdì 23/01: ore 10
sabato 24/01: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

