Reggina: il programma degli allenamenti. Cancelli del S. Agata aperti per due giorni
Da questo pomeriggio inizia la preparazione alla sfida contro la Gelbison
20 Gennaio 2026 - 09:49 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 20 al 24 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 20/01: ore 14.30
mercoledì 21/01: ore 10
giovedì 22/01: ore 10
venerdì 23/01: ore 10
sabato 24/01: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.