Reggina: il programma degli allenamenti. Solo due giorni a porte aperte
Settimana importante, c'è da preparare la grande sfida con la Nissa
06 Gennaio 2026 - 10:47 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 6 al 10 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 06/01: ore 14.30
mercoledì 07/01: prevista doppia seduta ore 10 e 14.30
giovedì 08/01: ore 10
venerdì 09/01: ore 10
sabato 10/01: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.