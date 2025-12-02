Reggina: il programma settimanale degli allenamenti
Si riaprono i cancelli del S. Agata. Solo due le sedute a porte chiuse
02 Dicembre 2025 - 10:37 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 2 al 5 dicembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 02/12: ore 14,30
mercoledì 03/12 e giovedì 04/12: prevista doppia seduta ore 10 e ore 15
venerdì 05/12: ore 10
sabato 06/12: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedi, mercoledì e giovedì si svolgeranno a porte aperte.