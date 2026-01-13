Reggina: il programma degli allenamenti. Sempre tre le sedute a porte chiuse
Si torna in campo per preparare la sfida con la Vibonese, alla ricerca dell'ottavo successo consecutivo
13 Gennaio 2026 - 10:44 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 13 al 17 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 13/01: ore 14.30
mercoledì 14/01: prevista doppia seduta ore 10 e 14.30
giovedì 15/01: ore 10
venerdì 16/01: ore 10
sabato 17/01: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.