Reggina: quasi tre mesi di stop, ma il manto erboso del Granillo… (foto)

Vincere nel calcio, è spesso la conseguenza di organizzazione, efficienza, idee chiare e grande programmazione. Tutto quello che in occasione della prima conferenza stampa il presidente Luca Gallo aveva espresso come concetti fondamentali e che poi hanno trovato riscontro con i fatti. E si, perchè il massimo dirigente amaranto è tra quelli che parlano poco ed agiscono molto ed in fretta. L’elenco dei progetti annunciati e poi realizzati è lunghissimo e più volte ne abbiamo anche dato spazio.

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli, l’occhio ci è andato a cadere sul rettangolo di gioco del Granillo. In altri momenti e dopo quasi tre mesi di inattività, avremmo visto un manto erboso in pessime condizioni, ingiallito ed in stato di abbandono. Le foto scattate, invece, mettono in evidenza un lavoro costante e continuo da parte dei manutentori che oggi rendono il terreno di gioco in condizioni più che buone.