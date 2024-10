Reggina: due recuperi importanti per mister Toscano ed un’assenza pesante

Qualità e corposità dell’organico amaranto rappresentano una garanzia assoluta per mister Toscano. Lo stesso allenatore, nel momento in cui gli è stato chiesto del perchè si sia intervenuto sul mercato di gennaio, ha parlato di desiderio di non voler lasciare nulla di intentato in questa rincorsa verso la serie B. Nel corso della stagione, inoltre, si va spesso incontro a squalifiche ed infortuni e soprattutto su questo secondo aspetto l’infermeria amaranto da qualche mese conta diversi giocatori. Anche se le buone notizie sono arrivate proprio in questi giorni con i recuperi di De Francesco e Garufo. Il primo non particolarmente fortunato in questa sua seconda esperienza con la Reggina, il secondo elemento su cui Toscano punta tantissimo e forse non è un caso che la prima sconfitta stagionale, sia giunta in concomitanza con la sua assenza.

A fronte, però, di due recuperi preziosi, c’è da registrare l’indisponibilità di Davide Bertoncini, appiedato dal Giudice Sportivo per un turno. E da questo momento attenzione massima ai cartellini visto che il big match con il Bari è sempre più vicino. Rimangono in diffida De Rose, Reginaldo, Sounas e De Francesco.

