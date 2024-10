Store Amaranto, il progetto è di due giovani reggini dello Studio Tecnico Iaquinta

Hanno fatto tutto due reggini. Non poteva essere altrimenti d’altronde. L’idea e la promessa mantenuta del presidente Gallo dello store amaranto a Reggio Calabria è stata sviluppata da due giovani professionisti della nostra terra che hanno mostrato subito entusiasmo e voglia di stupire.

L’arch. Antonio Iaquinta e l’ing. Giuseppe Messineo dello studio tecnico Iaquinta hanno curato ogni minimo dettaglio degli interni dello store. Dalle prime immagini del video pubblicato dalla società si intravedono spazi eleganti, sobri con linee pratiche e moderne.

“ Store e biglietteria hanno lo stesso stile – ci spiega l’arch. Iaquinta – con linee moderne ed essenziali. All’interno dei locali c’è tanta luce che serve ad esaltare il grande logo centrale in evidenza e ad illuminarne il colore. Attenzione particolare è stata prestata alla biglietteria. Le immagini della curva di ieri e di oggi, scelte insieme alla società, vogliono mettere il tifoso al centro di tutto, tra passato, presente e futuro”.

I due giovani tecnici reggini, ringraziano infinitamente l’opportunità data loro dal presidente Luca Gallo per aver contribuito alla realizzazione di un angolo della città che verrà vissuto dalle generazioni future.

“Ringraziamo la società e l’intero staff della Reggina per averci dato la possibilità di creare il primo store amaranto a ReggioCalabria. Amiamo la nostra città e aver progettato uno spazio al servizio dei reggini e dei tifosi della Reggina ci riempie di orgoglio. Il presidente ha creduto subito nelle nostre capacità. Non vediamo l’ora di tagliare il nastro del primo store ‘made in Reggio’.