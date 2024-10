Reggina-Rende, concentrazione massima. Toscano incontra la stampa

Porte chiuse al S. Agata in preparazione della sfida di sabato sera tra gli amaranto ed il Rende. Mister Toscano non accetta cali di concentrazione, soprattutto in questo finale di girone, apparentemente più semplice per quello che riguarda il calendario.

“La Reggina comunica che domani 22 novembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano”.

