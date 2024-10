Reggina: il report dell’allenamento. Programmata la partenza per Ascoli

Ancora una settimana corta per mister Baroni. Si attendono conferme prima della sosta

La Reggina prepara la trasferta di Ascoli

“Altra mattinata di lavoro presso il centro sportivo Sant’Agata. Riscaldamento in palestre ed esercizi di natura atletica hanno contraddistinto la prima parte di seduta, alla quale ha fatto seguito la prova di alcune situazioni in fase di possesso e non possesso.

Per la mattina di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il gruppo squadra partirà alla volta di Ascoli“.

L’obiettivo è quello di dare seguito a quanto raccolto nelle ultime tre gare con i sette punti conquistati, tenuto conto anche del confronto con una diretta concorrente.