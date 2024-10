Reggina, si riparte. In bocca al lupo agli amaranto, buon lavoro a mister Toscano

Da questa sera il via ad un'altra stagione. Al S. Agata vecchi, nuovi e giocatori in prova

Si riparte, con nuove stimoli e nuove ambizioni. Dopo il settimo posto della passata stagione e l’eliminazione al secondo turno dei play off, la Reggina ci riproverà. Il presidente Gallo ha chiesto al DS Taibi la costruzione di una squadra per vincere, di sicuro l’idea è quella della disputa di un campionato di vertice, per questo motivo si è scelto un tecnico come Mimmo Toscano. La squadra è ancora in fase di costruzione ed il suo completamento avverrà probabilmente a ridosso dell’inizio della stagione. Intanto si parte e da questa sera si apre ufficialmente un nuovo capitolo.

I convocati per il ritiro pre-campionato che si svolgerà al Centro Sportivo Sant’Agata dal 14 al 31 luglio. Il tecnico Domenico Toscano ha convocato i seguenti calciatori:

Portieri: Farroni, Guarna, Lo Faro**

Difensori: Bresciani, Criaco**, Garufo*, Gasparetto, Maesano*, Mastrippolito, Nemia**, Neri**, Redolfi, Wernek**

Centrocampisti: Bianchi, Condemi*, De Falco, Kirwan, Marino, Salandria, Sounas, Strambelli, Suraci**, Zibert,

Attaccanti: Baclet, Bellomo, Doumbia, Ungaro

(*in prova, ** Berretti)

Di seguito orario inizio allenamenti:

Mattina 9.30

Pomeriggio 17.30

Nella prima settimana di ritiro, organi di stampa e tifosi potranno accedere al Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni:

15 luglio mattina e pomeriggio (visite mediche e test atletici)

16 luglio mattina e pomeriggio (visite mediche e test atletici)

18 luglio solo mattina

21 luglio prevista amichevole (orario da comunicare)

Leggi anche

Leggi anche