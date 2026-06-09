Cessione Reggina: frenata nella trattativa, decisive le prossime ore

La notte non ha portato consiglio. E adesso, superata anche la data dell’8 giugno, il dubbio che qualcosa non sia andato per il verso giusto nella trattativa per la Reggina esiste.

Era quella la scadenza indicata da Matt Rizzetta come ultimatum per arrivare alla firma del preliminare. Una data cerchiata in rosso, attesa con grande attenzione dall’ambiente amaranto. Ma, almeno fino a questo momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali né segnali concreti di una chiusura.

L’ottimismo sembra essersi raffreddato

Entrare nei dettagli di una trattativa coperta da un patto di riservatezza non è semplice. Anzi, è quasi impossibile senza rischiare di andare oltre i fatti. Una cosa, però, si può registrare: l’ottimismo che fino a qualche giorno fa sembrava filtrare dall’operazione oggi appare meno forte. Il clima è cambiato. E l’attesa, inevitabilmente, alimenta interrogativi. Qualcosa si è inceppato (documenti finanziari?). Non è detto che la trattativa sia definitivamente saltata, ma è evidente che il passaggio atteso non si è ancora concretizzato.

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Ore decisive

A questo punto saranno decisive le prossime ore. Serviranno per capire se si potrà ancora arrivare alla fumata bianca oppure se, in caso contrario, si seguiranno strade diverse, per esempio un’altra trattativa non ancora venuta fuori ufficialmente. Ma il punto resta sempre lo stesso: la Reggina è in forte ritardo. Sui tempi, sulla programmazione, sulle scelte tecniche, sulla costruzione della prossima stagione.