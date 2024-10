Reggina: S. Agata, inizia il conto alla rovescia, ma qualcosa già si muove… e si vede

Ultimo giorno, o meglio ultime ore di attesa. Alle 19 di questa sera la Reggina può rimettere piede in maniera definitiva al centro sportivo S. Agata. Vinto il bando qualche mese addietro con un esborso di quasi 400mila euro, la società si prepara a farne il proprio ingresso per dare il via alla nuova stagione.

Il presidente Gallo in occasione dell’ultima conferenza stampa ha parlato di investimenti di una certa importanza, prima per l’acquisizione poi per la sistemazione, stimando un complessivo investimento di circa 3 milioni di euro. Intanto le prime modifiche sono abbastanza evidenti come mostra la foto in copertina con la nuova cartellonistica ed il gabbiotto esterno per l’accoglienza. Siamo solo all’inizio, secondo quanto riferisce il massimo dirigente.

