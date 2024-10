Reggina, oggi al S. Agata le prime idee di Mimmo Toscano

E’ la prima uscita della stagione per la Reggina. Gli amaranto si confronteranno con una Rappresentativa Locale (ore 18) e certamente questo non può ritenersi comunque un test attendibile. Piuttosto la classica partitella che in qualche modo fornisce indicazioni al tecnico riguardo condizione atletica ed applicazione di qualche schema studiato in questi giorni, per il resto bisognerà aspettare il primo di agosto quando ci si troverà di fronte ad una compagine di serie B come la Salernitana ed a quella squadra che viene ritenuta come la più forte in assoluto del girone C di serie C come il Bari.

I tifosi sono abbastanza curiosi di vedere comunque all’opera questo nuovo gruppo e, conoscendone lo schieramento tattico (3-5-2), si prova a intuirne l’undici iniziale, ma è necessario tenere in considerazione una serie di elementi. Su tutti la condizione atletica che non è uguale per i calciatori oggi a disposizione di Toscano, diversi dei quali arrivati solo da qualche giorno. Saranno in tanti oggi al S. Agata per assistere al match, anche perchè per rivedere gli amaranto se ne parlerà dopo il primo di agosto, essendo la squadra pronta a partire per la seconda parte di ritiro in Umbria.

