Reggina, domani il test al S. Agata, poi si va fuori per la seconda parte di ritiro?

Domani il primo test contro una Rappresentativa Locale. Dopo i primi giorni di lavoro al S. Agata, il gruppo guidato da Mimmo Toscano scioglierà le gambe e proverà qualche schema tattico, seppur contro un avversario non attendibile. Poi ci sarà una seconda parte di ritiro, non ancora ufficializzata dalla società ma che con ogni probabilità vedrà la squadra amaranto trasferirsi alla volta di Cascia (Perugia) per il completamento della preparazione.

Non ancora ufficializzato come detto, quindi solo per ipotesi immaginiamo che si lavorerà fino in prossimità del triangolare programmato per il primo di agosto a Salerno. Successivo rientro a Reggio Calabria, in attesa dell’esordio il 4 agosto in Coppa Italia e poi la presentazione della squadra giorno 9 presso Piazza Duomo.

