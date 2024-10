Reggina: parla Saladini, ringrazia la città e dice la sua sul calciomercato

In sala stampa ha parlato in attesa di Pippo Inzaghi il patron Felice Saladini: “Sono sempre sorridente perchè quello che stiamo facendo continua a riempirmi di gioia ed orgoglio. Mister Inzaghi è tornato a far battere il cuore a tutti i reggini e questo ci fa grande piacere. I 15.000? Questa è la Reggio Calabaria che mi piace e che mi spinge a fare sempre meglio, onore al Frosinone, squadra forte. Sono orgoglioso rispetto a quello che la città sta facendo per noi. Il gruppo di calciatori è straordinario, gli incidenti di percorso ci possono stare, pensiamo subito alla prossima, si sta costruendo e voi lo vivete quotidianamente. Il mercato? E’ ancora presto, con una squadra così non mi aspetto nulla, al momento opportuno faremo le valutazioni. Da imprenditore devo lavorare per superare i problemi economici del passato e riportare la società ad essere sana per programmare alla grande il futuro. Ciro Immobile continua a congratularsi per quello che stiamo facendo e questo la dice lunga, è un orgoglio essere tra i protagonisti di questo risultato che stiamo ottenendo”.

