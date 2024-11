Reggina: Saladini sul progetto Inzaghi e sulla campagna abbonamenti

Qualche minuto prima dell’evento svoltosi a Reggio Calabria, che ha riguardato la presentazione del calendario di serie B, abbiamo sentito il patron della Reggina Felice Saladini: “Con Inzaghi abbiamo sottoscritto un contratto di tre anni perchè lo riteniamo l’uomo giusto per il nostro progetto. Mi aspetto un campionato dove la nostra squadra riesca a giocare un buon calcio, un punto di partenza per il nostro progetto che guarda molto avanti, nel contesto di un torneo dove vi sono dentro tante squadre blasonate e che si estende con l’ingresso di Palermo e Sud Tirol su tutto il territorio italiano. I tifosi ci stanno già dimostrando grande vicinanza, calore, come se mi abbracciassero ogni giorno. Nei prossimi giorni partiremo con gli abbonamenti e vedremo quale sarà la risposta. I soldi non sono tutto nel calcio, ci vogliono progetti seri“.

Leggi anche