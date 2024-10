Reggina: Salandria e quel confronto dopo la sconfitta di Siracusa

"Siamo tanti, oggi vanno in tribuna calciatori importanti, ma conta farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa"

Titolare in quattro partite, altrettante sono state le vittorie. Parliamo di Ciccio Salandria che dalla tribuna quasi fissa è passato a titolare inamovibile, tirando fuori delle prestazioni di altissimo livello nelle ultime tre gare dove la Reggina ha conquistato nove punti. Ha parlato ai microfoni di radio Febea:

“Non vedevo l’ora di tornare ai miei livelli e dare una mano ai miei compagni, mi fa piacere l’affetto della gente. Siamo in tanti e tanti sono di categoria superiore e quando sono stato chiamato in causa mi sono fatto trovare pronto. Dopo Siracusa ci siamo riuniti e ci siamo detti che era una follia mandare tutto all’aria dopo sei giornate. Adesso siamo ad un punto dalla vetta, dobbiamo fare il nostro percorso. Questo campionato si vince se non sbagli contro le squadre di metà classifica“.

