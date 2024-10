Reggina, saluta in anticipo Pietro Armenise

E’ durata non moltissimo la seconda avventura con la Reggina 1914 per l’ex giocatore amaranto Pietro Armenise. Così come accaduto anche due stagioni addietro, causa motivi familiari si è dimesso dalla carica di tecnico della formazione Berretti e da responsabile del settore giovanile della Reggina.

In queste ore è atteso il nome del suo sostituto alla guida della squadra giovanile e con ogni probabilità verrà presa in considerazione una soluzione interna.