Reggina: il saluto di Grillo, l’augurio e la speranza di un rinnovo

“Dovevamo rinforzarci e abbiamo preso uno dall’Akragas ultimo in classifica?”. Si sono sprecati i commenti di questo tipo nel momento in cui la Reggina ha deciso di portare in amaranto Paolo Grillo. L’esterno sin da subito, invece, ha dimostrato qualità e spesso è risultato decisivo con tanti assist e qualche gol, prezioso quello messo a segno a Pompei. E’ in scadenza di contratto e spera di poter indossare ancora la maglia della Reggina. Il suo saluto:

“Sei arrivata in modo inaspettato dandomi la fiducia che in pochi mi avrebbero dato. Solo indossando questa maglia si può davvero comprendere l’importanza e l’amore che c’è dietro questi colori. Ringrazio la società, tutte le persone che fanno parte della Reggina, lo staff che mi ha sempre dimostrato fiducia e i miei compagni. Proprio a loro va il ringraziamento più grande: dentro e fuori il campo mi avete fatto sentire sin da subito uno di voi, diventando come una famiglia senza mai mollare ,continuando a lottare fino alla fine. Un GRAZIE speciale va ai tifosi: siete sempre stati con noi in maniera fondamentale; ogni corsa, ogni sforzo è anche merito vostro che con la vostra voce ci avete sempre spinto oltre i nostri limiti.

Spero che sia un arrivederCCCi. Grazie di ❤️”