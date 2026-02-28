City Now

Reggina-Sancataldese: i convocati amaranto. Non c’è Distratto

Quattro andranno in tribuna, cinque i non convocati e due gli indisponibili

28 Febbraio 2026 - 13:52 | Comunicato

Francesco Distratto Reggina ()

Sono 24 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Sancataldese:

Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco, Porcino, Verduci  Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Non convocati: Canino, Chirico, Distratto, Fanari, Fomete 
Indisponibili: Barillà, Di Grazia

