Reggina-Sancataldese: le formazioni ufficiali. Mezza rivoluzione di Torrisi
Porcino in panchina, Guida e Giuliodori in tribuna
28 Febbraio 2026 - 18:55 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Sancataldese, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci, Panebianco; Laaribi, Macrì; Sartore, Bevilacqua; Edera; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Desiato, Mungo, Ragusa, Lanzillotta, Palumbo, Porcino, Pellicanò, Fofana.
SANCATALDESE (4-3-3): Maravigna; Pisciotta, Oliveri, Ferrigno, Di Rienzo; Germano, Bucolo, Baglione; La Vecchia, Russo, Souare. All. Pidatella
A disposizione: La Cagnina, Calabrese, Terrana, Franchi, Barile, Rozzi, Di Mino, Viscuso, Romano.
Arbitro: Paolo Isoardi (Cuneo). Assistenti: Matteo Panella (Ciampino), Vincenzo Pallone (Vicenza)