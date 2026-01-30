Reggina-Savoia: designato l’arbitro della partita che si gocherà al Granillo

Solo due giorni alla partita tanto attesa tra la Reggina e il Savoia, gara valida per la ventiduesima giornata del girone I della serie D in programma domenica 1 febbraio ore 14.30. Designato il direttore di gara con l’incontro che sarà diretto dal signor Davide Ammannati di Firenze, che sarà coadiuvato dai signori Giacomo Scorrano di Lecce e Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari.

Il precedente

C’è un precedente di Ammannati con la Reggina e risale alla scorsa stagione, semifinale play off, con gli amaranto che vinsero per 2-0 contro la Vibonese.