Reggina-Savoia, come vedere la partita: cambia la piattaforma. I dettagli

Novità per chi non potrà essere al Granillo. Non saranno contenti i tifosi amaranto che hanno acquistato l'abbonamento streaming annuale

Cresce l’attesa per il big match di domenica tra la Reggina e il Savoia, due squadre appaiate al secondo posto della classifica, alle spalle della Nuova Igea. C’è una novità che riguarda coloro che non potranno assistere all’incontro direttamente al Granillo, perchè l’incontro non sarà trasmesso sulla piattaforma della società amaranto come di consueto.

I diritti di trasmissione delle gare esterne del Savoia sono stati infatti acquisiti dalla testata giornalistica Videonola. Per questo motivo, la diretta streaming è visibile solo ed esclusivamente sul sito videonola.it, al costo di 9,90 euro.

Se Reggina-Messina potrà essere vista su Vivo Azzurro TV ma gratuitamente, non sarà così per la sfida di domenica pomeriggio e non saranno contenti per questo i tifosi amaranto che hanno già sottoscritto l’abbonamento streaming annuale.