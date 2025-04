Reggina-Scafatese: emessi sette provvedimenti di D.a.spo.

Polizia di Stato: il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette sette provvedimenti di D.a.spo.

Continua l’opera della Polizia di Stato finalizzata a prevenire e a reprimere le condotte violente e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica commesse nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

A seguito di quanto si è verificato il giorno 15.09.2024, presso lo Stadio Comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra della “A.S. Reggina 1914” e quella della “Scafatese F.C. S.S.D.”, valevole per il Campionato di calcio di Serie “D” – Girone “I” 2024/25, il Questore della Provincia di Reggio Calabria ha emesso sette provvedimenti di d.a.spo. nei confronti di altrettanti sostenitori della squadra campana.

Durante l’incontro, alcuni supporters ospiti si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di numerosi petardi e fumogeni, condotta conclusasi soltanto all’inizio del secondo tempo. Tali azioni hanno incendiato e danneggiato alcuni seggiolini del Settore Ospiti della Tribuna Nord, che avrebbero potuto creare seri pericoli all’incolumità dei presenti.

Con l’ausilio dei filmati registrati dal personale della Polizia Scientifica, il personale della D.I.G.O.S, a seguito di un’accurata attività, ha identificato i tifosi della “Scafatese F.C. S.S.D.” responsabili del gesto, nei confronti dei quali il Questore della Provincia di Reggio Calabria ha emesso i provvedimenti di D.a.spo., di cui quattro della durata di un anno, due della durata di tre anni e uno della durata di cinque anni accompagnato dall’obbligo di presentazione presso l’Autorità di controllo competente.