Reggina, scelte pesanti. Silenzio stampa e ritiro

Reggina in silenzio stampa e in ritiro. La sconfitta subita dagli amaranto sul campo della Juve Stabia evidentemente non è andata giù alla società, i provvedimenti arrivano immediati.

Momento complicato per Drago e i giocatori, reduci da risultati e prestazioni negative. Prossimo impegno lunedi 4 marzo contro il Rende, delicata sfida play-off con Baclet e compagni chiamati al riscatto.