Reggina, impressionante la scheda che segna la stagione delle vespe

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

E’ certamente la squadra più sorprendente di questa stagione. E non parliamo solo del campionato di serie C ed in maniera specifica del girone C, quello appunto della Reggina, possiamo tranquillamente andare anche a salire, perchè i numeri che caratterizzano le vespe, non li troviamo nè in B, tantomeno in A.

La Juve Stabia ha fino al momento condotto un campionato eccellente e gli ultimi due pareggi non possono certamente scalfire un percorso fatto di risultati impressionanti, riportati nella in questa scheda che fanno davvero paura. La Reggina spera di dare conferma a quella legge non scritta dei grandi numeri, regalando la prima amarezza alla compagine guidata dal reggino Fabio Caserta: