Reggina-Sicula Leonzio, scelte quasi obbligate. La probabile formazione amaranto

A prescindere da chi scenderà in campo, per i play off si deve solo vincere

Ventuno i giocatori convocati per la sfida alla Sicula Leonzio. Certamente non si può parlare di calciatori contati, ma comunque per mister Drago le scelte non sono così ampie per come era accaduto nel recente passato.

Tanti infortuni più o meno tutti nello stesso periodo, impongono scelte quasi obbligate in alcuni reparti, oltre alle non perfette condizioni di qualcuno come ad esempio De Falco. Qualora non dovesse farcela quest’ultimo, Ziberte farebbe il regista basso e Franchini l’interno di centrocampo. Ha già anticipato qualcosa in conferenza stampa il tecnico che dovrebbe scegliere questi elementi per l’undici iniziale:

REGGINA: Confente, Kirwan, Gasparetto, Conson, Salandria; Zibert, De Falco (Franchini), Marino; Bellomo; Strambelli, Baclet.

