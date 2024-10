Reggina-Sicula Leonzio, vietato sbagliare. Drago ancora a porte chiuse

Arriva puntuale, come ogni settimana, il comunicato della società

E’ diventata una consuetudine quella di chiudere i cancelli del S. Agata nei tre giorni che precedono l’incontro. Lo ha stabilito anche per questa settimana mister Drago, per preparare con attenzione e sapendo di non poter sbagliare, l’incontro con la Sicula Leonzio, questo il comunicato:

“La Reggina comunica che da giovedì 4 a sabato 6 aprile gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse”.

Leggi anche

Leggi anche