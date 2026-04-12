Reggina: non parla nessuno!

Pareggio triste e che mette la parola fine alle residue speranze della Reggina di poter agganciare la prima posizione in classifica. Primo tempo piatto, nel secondo solo nel finale si è visto qualcosa e soprattutto sui piedi di Ferraro la palla clamorosa per andare in vantaggio. Attraverso i microfoni di radio Febea è stato comunicato che nessun tesserato della Reggina si presenta in conferenza stampa: “Non parla nessuno“. Forse meglio così, viste le uscite precedenti nel momento in cui le cose sono andate male…

Leggi anche