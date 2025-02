Reggina-Siracusa: le due tifoserie si presentano così. Spettacolo puro – FOTO

Lo spettacolo sugli spalti ha avuto inizio molto prima dell’avvio del match. Due tifoserie calde e appassionate con gli aretusei che hanno occupato quasi per intero il settore ospiti (disponibilità 600 tagliandi), quelli della Reggina hanno colorato la Curva Sud di amaranto con bandiere, striscioni e sciarpe. Davvero uno spettacolo d’altri tempi che in questi due anni di serie D non si era mai visto. Adesso tocca ai calciatori in campo il resto dello spettacolo.