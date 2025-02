Reggina: attenzione, resistenza, tenacia e un pizzico di fortuna

La capacità di mantenere alta la concentrazione, la forza per rimanere sul pezzo fino all’ultimo, la tenacia. Non sarà semplice, perchè la Reggina è costretta a vincere sempre e poi sperare in un altro inciampo del Siracusa. Mancano adesso nove partite alla conclusione del campionato e l’interesse è tornato nuovamente alto nell’ambiente tutto. Già detto della bravura nella circostanza di società, tecnico e calciatori, adesso sarà di fondamentale importanza riuscire a proseguire il cammino senza interruzioni.

Leggi anche

La squadra sembra pienamente dentro e coinvolta, Trocini segue passo dopo passo e allenamento dopo allenamento ogni situazione, compresa quella che riguarda gli infortunati. Preoccupano la distorsione alla caviglia di Adejo come il nuovo problema muscolare di Giuliodori, calciatori preziosi soprattutto in questo momento e che rappresentano due quarti della difesa amaranto. Le alternative non mancano ma con il massimo rispetto per i possibili sostituti, Capomaggio e Vesprini non offrono le stesse garanzie.

Leggi anche

Nuove soluzioni, invece, possono fornire i rientri di Grillo e Forciniti, in modo particolare il primo capace di incidere immediatamente dal punto di vista tecnico e tattico e assai rimpianto nella giornata in cui si è perso il match con il Siracusa in quanto assente. Vedremo come si svilupperà la settimana prima di azzardare quelle che possono essere possibili scelte. Ma a prescindere da chi scenderà in campo, conterà atteggiamento e massima attenzione perchè nessuna gara può essere sottovalutata e questo campionato più volte ne ha dato dimostrazione.