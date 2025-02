Reggina: Trocini preoccupato per i due infortunati. ‘Con il Siracusa non al top’

Intervento di mister Trocini a RadioVideo Touring: “La sconfitta del Siracusa è sorprendente fino a un certo punto. Il campionato ci ha insegnato che le partite non si vincono prima di scendere in campo, troppi fattori possono incidere sul risultato finale. Direi una sorpresa parziale. Anche noi, nonostante il risultato, non è stata una partita semplice. La nostra prestazione non brillante è forse legata ad un approccio non ottimale, ma capisco che non è semplice riuscire a dare sempre il cento per cento, fermo restando che il nostro portiere non ha fatto parate.

Leggi anche

Il lavoro è stato semplificato dalla conoscenza del gruppo che avevo, una sorta di vantaggio. L’impatto iniziale con quella prestazione e vittoria di Vibo ci ha dato una mano anche se ha lasciato delle scorie con diversi infortuni. Sono fortunato perchè ho un gruppo di giocatori importanti. Sono arrivato con la convizione di giocarcela fino alla fine e anche oggi è così.

Leggi anche

La reazione dopo il Siracusa

Dopo la partita con il Siracusa la mia preoccupazione era per il match successivo e devo dire che la società in quel momento è stata molto brava. Siamo stati insieme a leccarci le ferite dopo una botta pesante, ma la reazione da parte di tutti è stata rabbiosa. Il rischio depressione era grande. Anche il sostegno continuo della gente ci ha aiutato molto, il calcio insegna che non è mai finita finchè non è finita. Prima di quella gara tutti noi si era convinti di poter fare risultato, stavamo bene mentalmente, c’era fiducia totale in squadra e nell’ambiente, ma siamo arrivati alla partita più importante non al top delle nostre possibilità” (giocatori reduci da infortuni, Grillo fuori e Barillà squalificato).

Gli infortuni

“Ho sentito il dottore Favasuli per capire meglio le condizioni dei due infortunati. Daniel Adejo aveva molto dolore alla caviglia dopo la distorsione subìta, Giuliodori dovrà fare accertamenti più profondi, aspettiamo”.