Reggina: quello che Trocini ha detto a Laaribi nel giorno del suo ritorno

Il passaggio di mister Trocini su Laaribi nel corso dell’intervento a RadioVideo Touring: “Sono contento per Laaribi ma soprattutto per tutti noi. Le sue prestazioni sono sempre state di livello, lo conoscevo, l’ho già allenato e in quella stagione in serie C è stato uno dei play migliori.

Quando sono arrivato la prima cosa che gli ho detto: ‘tu ti metti davanti alla difesa e non ti muovi’, volevo ricostruire il giocatore che conoscevo. Poi è un grande come rubatore di palloni, davvero come pochi e poi ha anche quella scaltrezza che in campo serve sempre”.