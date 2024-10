Reggina: ‘Sosteniamo la Reggina, sosteniamo i calciatori’ (Video emozionale)

#everybodycomeon! “Uomo non è colui che non cade mai, ma colui che una volta caduto trova il coraggio di rialzarsi. Sosteniamo la Reggina, sosteniamo i calciatori amaranto. Per una Città intera, per una passione infinita, sosteniamoli”.

La Reggina domenica alle 14.30 affronta il Catania, una sfida delicata per il cammino amaranto. Il video emozionale confezionato dal Club.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Leggi anche