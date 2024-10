Reggina, Sounas: ‘Voglio giocare con questa maglia in serie B’

“Buongiorno Reggina” con il centrocampista Sounas come ospite. L’argomento di apertura è ovviamente il Coronavirus: “L’Italia è diventata la mia seconda casa. Sono molto triste per questa situazione, ma allo stesso tempo fiduciosi, se stiamo a casa e rispettiamo le regole andrà tutto bene.

Il calcio in questo momento passa in secondo piano, la priorità è risolvere questo problema.

Il nostro medico ci chiama due volte al giorno per monitorare il nostro stato di salute, anche in questi casi è importante stare sul pezzo.

Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi, non sarà semplice perchè si prevede una sosta lunga. Allenarsi a casa non è la stessa cosa ma è giusto mantenerci in forma e sono sicuro che lo stanno facendo bene tutti i miei compagni.

La mia migliore partita è stata quella giocata al Granillo contro il Catanzaro. espulso De Rose sono entrato io e credo di aver disputato la mia partita più bella, l’abbiamo anche vinta. Ha segnato per noi un momento di svolta, ma anche per loro perchè si sono accentuate le distanze.

Scienza o Toscano? Due allenatori di alto livello. Il primo prepara benissimo le gare, il secondo merita di allenare in categoria superiore.

Il mio primo obiettivo è vincere il campionato. Ho un contratto anche per la prossima stagione e non vedo l’ora di giocare con questa maglia in serie B”.

Leggi anche

Leggi anche