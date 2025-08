Reggina: incontro con gli sponsor. Hanno parlato il patron Ballarino e il DG Praticò

Si è svolto presso la splendida cornice del “Piro Piro“, l’incontro promosso dal club con i propri sponsor e partner, un momento esclusivo dedicato alla condivisione dei progetti e dei programmi societari in vista della stagione sportiva 2025/2026.

L’iniziativa nasce dalla volontà del club di rafforzare il legame con chi, a vario titolo e con diverso grado di coinvolgimento, sostiene la Reggina nel suo percorso. Un’occasione per ringraziare coloro che hanno creduto nella società nella stagione appena conclusa e che rinnovano la propria fiducia nel progetto amaranto per il futuro.

Presenti, oltre ai partner attivi, anche numerosi imprenditori e soggetti economici e istituzionali interessati ad avvicinarsi al mondo Reggina, a conferma del crescente interesse verso un progetto ambizioso, solido e in continuo sviluppo.

Il dialogo con gli sponsor è, per la Reggina, sinonimo di crescita: non solo economica e finanziaria, ma anche sociale e valoriale. Durante l’incontro, il direttore generale Giuseppe Praticò, ha illustrato le linee guida della prossima stagione, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente ogni partner nei percorsi di sviluppo del club, rafforzando allo stesso tempo la loro visibilità all’interno della rete amaranto.

L’appuntamento ha anche rappresentato un primo passo verso la creazione di una vera e propria piattaforma di interazione tra imprenditori e operatori economici, favorendo opportunità di networking in ottica Business to Business. La società intende istituzionalizzare questo tipo di incontri, rendendoli periodici per consolidare e ampliare la sinergia tra i membri della comunità amaranto.

Il patron Antonino Ballarino ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti i presenti per il sostegno e l’attenzione dimostrati, rinnovando l’impegno della Reggina 1914 nel costruire, insieme ai propri partner, un futuro sempre più competitivo, solido e sostenibile, dentro e fuori dal campo.

Nel proprio intervento, Ballarino ha illustrato con le ragioni per cui, scegliere di sposare il progetto Reggina, significa credere in una visione ambiziosa fondata su valori condivisi, radicamento territoriale e una strategia di crescita concreta e inclusiva.