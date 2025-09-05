Reggina: è la giornata degli sponsor. C’è anche l’Oasi Village

AS Reggina 1914 è orgogliosa di annunciare che Oasi Village sarà il “Third Sponsor” per la stagione sportiva 2025/26, con il proprio brand che campeggerà sulla maglia ufficiale amaranto.

Una partnership che unisce calcio, territorio e imprenditoria, nel segno della crescita e della condivisione di valori comuni.

L’Oasi Village, simbolo della movida reggina e punto di riferimento per il tempo libero e l’intrattenimento, è stato recentemente rinnovato e rilanciato grazie alla visione e agli investimenti di Cormaci Groups, realtà che da oltre dieci anni opera con successo nella distribuzione Ho.Re.Ca. Oggi la struttura rappresenta un vero e proprio polo di aggregazione, capace di coniugare innovazione, qualità e passione.

L’accordo con Oasi Village conferma la volontà della Reggina di stringere legami solidi con eccellenze imprenditoriali del territorio, con la consapevolezza che solo attraverso il sostegno reciproco e la condivisione di obiettivi sarà possibile affrontare con entusiasmo e determinazione la stagione 2025/26.