Reggina: uno squalificato e due infortunati. Ma Trocini è sereno

Domenica in campo contro l’ultima in classifica. Rispetto alla scorsa settimana dovrebbe essere la Reggina ad avere il compito più agevole rispetto alle dirette concorrenti, visto che il Siracusa dovrà fare visita all’Enna, mentre la Scafatese ospiterà una Nissa collocatasi immediatamente dietro le prime cinque. Ma guai a pensare che affrontare il fanalino di coda con tanti calciatori andati via e una società in difficoltà enormi, possa rappresentare una partita già vinta ancora prima di giocarla.

Il calcio da sempre ha riservato sorprese anche clamorose e questo lo sa soprattutto mister Trocini che in settimana ha lavorato tantissimo su questo aspetto. Allo stesso tempo la determinazione del suo gruppo, questa evidente voglia di arrivare a giocarsi la promozione fino all’ultimo istante, dovrebbero consentire di annullare possibili distrazioni. Non farà parte dell’incontro lo squalificato Porcino con soluzioni che all’interno dell’organico non mancano. Dall’Oglio o Forciniti dovrebbero essere i sostituti con lo spostamento di Barillà nel ruolo di mezzala sinistra.

Ancora fuori per infortunio Giuliodori e Salandria, la sosta della prossima settimana dovrebbe consentire a entrambi di poter recuperare pienamente e quindi tornare a essere protagonisti da Sambiase in poi. Si ricorda che l’incontro con l’Akragas avrà inizio alle 15,00.