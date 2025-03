Centro sportivo S. Agata: la proposta dell’ex presidente della Reggina Pino Benedetto

Nel corso dell’evento organizzato per celebrare i 111 di storia della Reggina, il primo intervento è stato quello dell’ex presidente Pino Benedetto. Inevitabile il discorso sul centro sportivo S. Agata, poi la proposta: “Vorrei agli attuali proprietari della Reggina, che hanno utilizzato e basta la proprietà sia ben chiaro, ai nostri esponenti dell’amministrazione comunale, formulare una proposta per quello che riguarda l’attività e la proprietà del centro sportivo S. Agata. Perchè non penso che convegna nè che rimanga in possesso del Comune e basta, nè tantomeno che non sia legato alla Reggina in maniera sempre più determinante e determinata“.

