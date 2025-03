Reggina: le dichiarazioni del presidente Minniti e del DG Praticò

"La Reggina è anche poesia. In futuro mi auguro di poter essere padre e spiegare a mio figlio l'amore per questa maglia"

Nella bellissima giornata in cui è stata celebrata la storia della Reggina, registriamo anche gli interventi del presidente della società amaranto Virgilio Minniti e del Dg Giuseppe Praticò. Partiamo dal massimo dirigente: “Essere qui nei 111 anni di storia della Reggina è un onore. Parliamo di un club che non è solo calcistico ma parte integrante della nostra storia, che teniamo cara e spesso ne siamo gelosi. Sono contento che insieme al prof. Ballarino stiamo affrontando questo percorso.

La Reggina ha incontrato tante difficoltà nel suo percorso, ma sempre pronta a rinascere e ricreare il rapporto con i nostri tifosi. La Reggina è anche poesia. Oggi un ragazzo di 39 anni si guarda allo specchio e si vede presidente di questa gloriosa società, ieri da tifoso e in futuro si augura di essere padre per spiegare al proprio figlio l’amore per questa maglia. Dalla proprietà, alla dirigenza, il capitano, il tecnico, puntiamo a fare il massimo non dove le compete, nel senso che la Reggina non ha confini. Ripeto, faremo il massimo e spero un domani di poter dire: ci siamo riusciti”.

Il Dg Praticò: “La Reggina grazie a tutti voi, i protagonisti che hanno costruito la storia, è diventata il capolavoro di Reggio Calabria. Per me è un amore viscerale, trasmessomi da mio padre. Nel 1986 si ripartì da un fallimento e iniziò il vero amore con quella amichevole d’agosto con il Botafogo e io a bordo campo a fare il raccattapalle. L’amore con il tempo si è consolidato. L’ho vissuta da dirigente, da proprietario, adesso da direttore generale ed è una esperienza fantastica che non ti lascia il tempo di respirare. Per me la responsabilità è doppia, l’impegno è totale per cercare di riportare la Reggina dove merita e dove tutti ci auguriamo di tornare. Non è semplice soprattutto ripartendo dalle fondamenta, ma stimolante, entusiasmante e l’impegno sarà massimo. Spero di poter contribuire a questa ennesima rinascita che ha già regalato emozioni uniche in passato”.