Reggina: stangata per Cionek, squalifica e ammenda per Inzaghi

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 – INZAGHI Filippo (all. Reggina): per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un’espressione ingiuriosa.

Tre giornate a Cionek

Squalifica pesante per il difensore Cionek “per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario“.