Reggina, Strambelli: “Sono felicissimo di essere arrivato”

Parla da nuovo giocatore della Reggina, Nicola Strambelli quarto acquisto amaranto dell’era Gallo

Queste le sue prime parole, in un video postato sulla pagina ufficiale del club

“Sono felicissimo di essere arrivato e di far parte di questo gruppo, di questa famiglia che è la Reggina, vi aspetto in tanti per un unico obbiettivo e lottare tutti insieme, Forza Reggina!”