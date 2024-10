Reggina: la squadra deve pensare al Sudtirol, Taibi al mercato. Preziosa l’operazione Santander

Seppur alla vigilia di una sfida delicatissima, vale la pena partire da una notizia di calciomercato. Nella tarda serata di ieri il paraguaiano Club Guarani ha ufficializzato l’arrivo del centravanti Federico Santander. Una meteora per la Reggina ma molto costosa ed è per questo che l’operazione assume una rilevanza notevole. Il ds Taibi ci lavora da settimane giorno e notte e finalmente è riuscito a completare una operazione impegnativa che libera la società da un ingaggio pesante e soprattutto adesso mette nelle condizioni il Ds amaranto di poter agire in maniera più libera sul mercato in questi ultimi giorni. Gli obiettivi sono chiari, si tornerà a guardare cosa offre il mercato sul parco attaccanti, c’è sempre un difensore nel mirino con Tuia in pole position nonostante la chiusura di Corvino e poi Nicolas Viola sempre come obiettivo per il centrocampo.

E mentre Taibi proseguirà il suo lavoro di completamento tra uscite ed entrate, vietate le distrazioni per la squadra, perché la prima delle due trasferte che vedrà gli amaranto contro la formazione rivelazione di questo campionato, va affrontata con la dovuta cautela e la massima attenzione. Con Bisoli in panchina il Sudtirol viaggia ad una media promozione e l’ultimo successo esterno sul campo del Venezia ha proiettato la squadra al quinto posto della classifica a sette punti dalla seconda posizione, occupata proprio dalla Reggina. Novità certe nell’undici iniziale semplicemente perché Inzaghi sarà costretto a rinunciare ad uno degli elementi più importanti della mediana come Majer. Tranne soluzioni a sorpresa dovrebbe essere Crisetig a sostituirlo, l’ex capitano che da pedina inamovibile, sta invece trovando parecchia fatica a ricavarsi spazio anche da subentrato. Poi c’è l’attesa per capire chi verrà scelto per il ruolo di attaccante. Menez rientra dalla squalifica ma Gori scalpita per la sua seconda da titolare consecutiva. L’ex centravanti del Cosenza ha disputato una buona gara con la Ternana, è stato decisivo sul gol del pareggio ed ha partecipato al secondo, avendo liberato uno spazio significativo per la doppietta di Fabbian.