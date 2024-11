Reggina: Taibi annuncia Bondo. La telefonata di Inzaghi e la trattativa con Ionita

Non dovrebbe succedere altro in casa Reggina. Un elemento per reparto che solo dopo averli visti all’opera capiremo se si tratta di rinforzi o no. Terranova in difesa, Bondo in mezzo al campo e Strelec in attacco. L’ultimo colpo in entrata lo annuncia Taibi a Sportitalia che spiega anche la mancata chiusura con Ionita: “Si abbiamo preso Bondo e ringrazio Adriano Galliani. Ionita? Lo avevano cercato, il ragazzo prendeva tempo, Inzaghi lo aveva sentito, ma il mercato va così, noi non potevamo aspettare oltre. Io ho sempre detto che nessuno può prendere tempo nel decidere se venire alla Reggina o meno, bisogna farlo con assoluta convinzione e contento di indossare la maglia amaranto”.

Leggi anche